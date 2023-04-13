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Сійярто пояснив, що прийняв у Будапешті главу МЗС Білорусі заради миру в Україні
22:55 12.04.2023 |
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергеєм Алєйником, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.
Про це Сійярто заявив за підсумками засідання білорусько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Будапешті, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
"Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", - сказав він.
За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни, тому він і зустрівся з білоруським міністром.
"Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни", - сказав Сійярто.
Він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими і не йти шляхом ізоляції представників тієї чи іншої країни.
"Надія на мир житиме доти, доки канали спілкування залишаться відкритими. Якщо канали спілкування ми закриємо, тоді ми відмовимося від надії на мир. Тому сьогоднішня зустріч надає нам допомогу в тому, щоб підтримати надію на мир", - сказав угорський міністр.
Він зазначив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори" та їхні перші раунди відбулися саме на білоруській території.
"І ми, угорці, дуже сподіваємось на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", - сказав Сійярто.
Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Алєйник у вівторок прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.
Очільник угорського МЗС сам був у Білорусі в лютому цього року. За підсумками візиту він заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".
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