Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сійярто пояснив, що прийняв у Будапешті главу МЗС Білорусі заради миру в Україні

 

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергеєм Алєйником, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.

Про це Сійярто заявив за підсумками засідання білорусько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Будапешті, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", - сказав він.

За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни, тому він і зустрівся з білоруським міністром.

"Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни", - сказав Сійярто.

Він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими і не йти шляхом ізоляції представників тієї чи іншої країни.

"Надія на мир житиме доти, доки канали спілкування залишаться відкритими. Якщо канали спілкування ми закриємо, тоді ми відмовимося від надії на мир. Тому сьогоднішня зустріч надає нам допомогу в тому, щоб підтримати надію на мир", - сказав угорський міністр.

Він зазначив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори" та їхні перші раунди відбулися саме на білоруській території.

"І ми, угорці, дуже сподіваємось на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", - сказав Сійярто.

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Алєйник у вівторок прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Очільник угорського МЗС сам був у Білорусі в лютому цього року. За підсумками візиту він заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес