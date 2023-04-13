Фінансові новини
- |
- 13.04.23
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США запровадили додаткові санкції проти РФ, зокрема структур Усманова й «Росатому»
22:44 12.04.2023 |
Міністерство фінансів США в середу оголосило про черговий пакет санкцій у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.
Спільно з Великою Британією США запроваджують санкції проти холдингу USM Holding, пов'язаного з російським олігархом і одним із найбагатших людей Росії Алішером Усмановим, проти якого обмеження були запроваджені ще в березні 2022 року.
"У розпорядженні Усманова є широка мережа підприємств у фінансових гаванях і члени сім'ї, через яких він здійснює фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції", п - вважають у Мінфіні США.
Американська влада стверджує, що через USM Holding Усманов контролює і володіє більшістю своїх компаній. Санкції поширюються також на понад два десятки юридичних осіб, пов'язаних із холдингом, що базуються в Росії, Узбекистані, Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Водночас окремим рішенням Мінфін США дозволив окремі операції, пов'язані з діяльністю видавничого дому "Коммерсант", оператора зв'язку "Мегафон" та холдингу "Металоінвест".
Окремо Державний департамент США вніс до санкційного переліку 27 фізичних та юридичних осіб, що працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну Росії проти України, а також додаткові компанії, пов'язані з державною корпорацією "Росатом".
В останньому випадку йдеться про санкції щодо пов'язаних із "Росатомом" структур, зокрема "Ковровського механічного заводу", "Русатом Оверсіз" (відповідає за закордонні проєкти) та "Атомстрой" (головна організація "Росатому", що відповідає за матеріаловедення).
Зазначається, що аналогічні обмеження проти структур "Росатому" планує запровадити й Міністерство торгівлі США.
Санкції передбачають замороження активів згаданих осіб у США та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|U-LEAD: введення мінімального податкового зобов'язання збільшить надходження до бюджетів громад
|Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
|Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Роблес: Leopard від Іспанії будуть в Україні до кінця квітня
|Сійярто пояснив, що прийняв у Будапешті главу МЗС Білорусі заради миру в Україні
|США запровадили додаткові санкції проти РФ, зокрема структур Усманова й «Росатому»
|Сі закликав армію КНР орієнтуватися «на реальні бойові дії»
|Британія запровадила санкції проти осіб, які допомагали приховувати активи Абрамовича та Усманова
|Глава Пентагону оцінив підготовку контрнаступу України на тлі зливу документів США
Бізнес
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
|Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва
|Kia оприлюднив технічні характеристики позашляховика EV9
|Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму