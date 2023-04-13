Сі закликав армію КНР орієнтуватися «на реальні бойові дії»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни"посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії". Відповідну заяву він зробив під час військово-морської інспекційної поїздки, повідомляє в середу, 12 квітня, AFP з посиланням на державні китайські ЗМІ.

Військові, наголосив Сі, повинні "рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також прагнути захистити загальну периферійну стабільність", пише агенція. При цьому Китай повинен бути "інноваційним у своїх концепціях і методах ведення бою", додав він.

Пекін також розкритикував план використання військовими США все більшої кількості баз на Філіппінах, включно з однією поблизу Тайваню. Тим часом США та Філіппіни 11 квітня розпочали найбільші в історії спільні військові навчання Balikatan, у яких візьмуть участь понад 17 тисяч військових. Держсекретар США Ентоні Блінкен зобов'язався "підтримати Філіппіни проти будь-якого залякування чи примусу, в тому числі в Південнокитайському морі". Це море є стратегічним водним шляхом, через який щорічно проходить торгівля на трильйони доларів. Китай заявляє про суверенітет майже над усією акваторією, незважаючи на рішення міжнародного суду про безпідставність таких вимог, зазначає AFP.

Військові навчання Китаю

Заява Сі пролунала після військових навчань Китаю "Об'єднаний гострий меч", які пройшли з 8 до 10 квітня за участю авіації та флоту. Маневри проводили головно в морських акваторіях навколо острова Тайвань. У рамках цих навчань китайські військові симулювали "високоточні удари" по цілях на острові та поблизу.

У Пекіні назвали маневри "суворим застереженням" владі Тайваню. Раніше Китай висловив протест у зв'язку з зустріччю спікера Палати представників американського Конгресу Кевіна Маккарті із головою адміністрації Тайваню Цай Інвень, яка здійснила візит до США.

Ці військові навчання зустріли осуд з боку Тайбея і заклики до стриманості з боку Вашингтона, який заявив, що "уважно стежить за діями Пекіна". Водночас міністерство оборони Тайваню заявило, що продовжує виявляти китайські військові кораблі та літаки навколо острова навіть після офіційного завершення навчань.

Нагадаємо, цього тижня Пекін попередив, що незалежність Тайваню та мир між КНР та островом є "взаємовиключними", звинувативши Тайбей та неназвані "іноземні сили", які його підтримують, у напруженості. Торік Сі під час виступу на XX з'їзді Комуністичної партії КНР заявив, що Пекін ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, однак все ж прагне до мирного вирішення питання.