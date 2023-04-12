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АНАЛІТИКА

Британія запровадила санкції проти осіб, які допомагали приховувати активи Абрамовича та Усманова

 

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти мережі компаній і фізичних осіб, які мають фінансові зв'язки з російськими олігархами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Великої Британії, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, обмеження стосуватимуться тих, хто допомагав Абрамовичу і Усманову уникати санкцій, вже запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

У МЗС додали, що російські олігархи намагаються захистити свої статки за допомогою фінансових посередників, офшорних трастів, підставних компаній і навіть за допомогою членів своїх родин.

"Їм немає де сховатися. Ми продовжимо відрізати їх від активів, які, як вони думали, були успішно приховані. Разом з нашими міжнародними партнерами Британія продовжить боротьбу з тими, хто підтримує війну. Ми не зупинимося, поки Путін не зупиниться", - заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Серед тих, хто потрапив під санкції, - Деметріс Іоаннідес і Христодулос Васіліадіс, яких британське МЗС називає "двома кіпрськими професійними посібниками" Абрамовича та Усманова.

Під санкції також потрапили компанії, які, за словами МЗС, були частиною фінансової мережі Усманова, в тому числі USM, Curzon Square і Hanley Limited.

Також під санкції потрапили кілька членів сімей інших російських олігархів, які, за словами міністерства, "використовувалися як довірені особи для приховування своїх активів".

Активи Усманова і Абрамовича були заморожені урядом Британії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що допомога Україні від продажу футбольного клубу "Челсі" олігарха Романа Абрамовича затримується через затягування процесу погодження - через рік після продажу кошти залишаються замороженими на рахунку у Британії.

Роман Абрамович, російський бізнесмен зі статками понад 7,5 мільярда доларів, продав лондонський футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року.

Він зробив це після того, як на нього наклали санкції Велика Британія та Європейський Союз через його ймовірні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Майже через рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося давати коментарі виданню.
 

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