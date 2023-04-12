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Нідерланди анонсували повну відмову від зрідженого газу з Росії
17:03 12.04.2023 |
Нідерланди з початку року припинили підписувати нові контракти на імпорт зрідженого природного газу (LNG) газу з Росії й працюють над розірванням чинних угод, заявив міністр енергетики країни Роб Єттен в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми маємо зробити все, щоб у нашій системі не залишилось російських викопних енергоресурсів, і ми уже успішно зробили це з вугіллям, трубопровідним газом та нафтою", - сказав міністр.
Оскільки Нідерланди є транзитною країною для постачань газу, її рішення відмовитися від російського LNG матиме вплив не тільки на неї, але й на інші країни.
Країна має два термінали для зрідженого газу загальною потужністю 24 млрд куб. м. Відкритий минулого року термінал Емсхавен з моменту запуску не прийняв ще жодного судна з Росії, інший термінал Гейт приймає одне судно на місяць.
Країна продовжує імпортувати російський LNG за старими угодами, підписаними до 2023 року, на них припадає близько 15% від загального імпорту. За оцінками Bloomberg, у 2023 році Нідерланди є четвертим за величиною покупцем російського зрідженого газу в Європі після Іспанії, Бельгії та Франції.
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