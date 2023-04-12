Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди анонсували повну відмову від зрідженого газу з Росії

 

Нідерланди з початку року припинили підписувати нові контракти на імпорт зрідженого природного газу (LNG) газу з Росії й працюють над розірванням чинних угод, заявив міністр енергетики країни Роб Єттен в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми маємо зробити все, щоб у нашій системі не залишилось російських викопних енергоресурсів, і ми уже успішно зробили це з вугіллям, трубопровідним газом та нафтою", - сказав міністр.

Оскільки Нідерланди є транзитною країною для постачань газу, її рішення відмовитися від російського LNG матиме вплив не тільки на неї, але й на інші країни.

Країна має два термінали для зрідженого газу загальною потужністю 24 млрд куб. м. Відкритий минулого року термінал Емсхавен з моменту запуску не прийняв ще жодного судна з Росії, інший термінал Гейт приймає одне судно на місяць.

Країна продовжує імпортувати російський LNG за старими угодами, підписаними до 2023 року, на них припадає близько 15% від загального імпорту. За оцінками Bloomberg, у 2023 році Нідерланди є четвертим за величиною покупцем російського зрідженого газу в Європі після Іспанії, Бельгії та Франції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес