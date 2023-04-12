Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Deutsche Bank закриє свої ІТ-центри в Росії, 500 працівників звільнять, – FT

 

Німецький Deutsche Bank, який навесні минулого року вивіз із Росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів у Москві та Петербурзі, тепер остаточно закриє їх після понад 20 років роботи.

За даними джерел Financial Times, близько 500 співробітників IT-центрів, які все ще залишаються в Росії, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Співрозмовники видання стверджують, що Deutsche Bank ще не ухвалив рішення про офіційне закриття російського IT-підрозділу, але серед співробітників це питання вважають вирішеним.

У самому банку ситуацію прокоментували наступним чином: "Ми продовжуємо знижувати ризики в Російському технологічному центрі та розширили набір опцій для співробітників, включаючи звільнення за згодою сторін поряд із релокацією та продовженням роботи на платформі. Процес іде у повній відповідності до російського законодавства".

Deutsche Bank покладається на російські ІТ-центри з 2001 року, і за останнє десятиліття цей підрозділ набув дедалі більшого значення, оскільки банк розпочав процес "розташування" ІТ-потужностей ближче до Німеччини, щоб скоротити витрати.

Незадовго до того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, близько 1500 або чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку працювали або в Москві, або в Санкт-Петербурзі.

Згодом німецька група запропонувала всім своїм співробітникам у Росії можливість переїхати на роботу до Німеччини. Майже половина з них прийняла пропозицію, разом із членами родин переїхали близько 2000 осіб.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank, і їх головним завданням називали "передачу знань" колегам за межами Росії. Оскільки цей процес наближається до завершення, і враховуючи санкції Заходу проти програмного забезпечення в РФ, банк хоче звільнити персонал, який залишився в Росії, протягом найближчих шести місяців.

За підсумками минулого року Deutsche Bank зменшив кредитний портфель в Росії на 36% - до 379 мільйонів євро і заявив, що "залишається відданим подальшому скороченню ризиків".

Група вже закрила значну частину своєї інвестиційно-банківської діяльності в країні після того, як глобальні регулятори оштрафували її на сотні мільйонів євро за проведення так званих дзеркальних угод, які допомогли відмити 10 мільярдів доларів з Росії між 2011 і 2014 роками.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес