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Витік документів став гострою проблемою для США - директор ЦРУ
13:31 12.04.2023 |
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що витік секретних військових документів є нагальною проблемою для США.
Як повідомляє CNN, про це Бернс сказав під час виступу в Університеті Райса, пише "Європейська правда".
Директор ЦРУ підтвердив, що США занепокоєні через скандал з публікацією імовірно секретних документів, який розвивається у останні дні.
Він особливо наголосив на тому, що витік секретних документів є нагальною проблемою, "такою ж гострою, як і будь-що інше", яку намагаються вирішити американські спецслужби.
Директор ЦРУ зазначив, що міністерство юстиції США наразі розслідує цей витік.
Протягом останнії тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки.
Розслідування розпочалось після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників Сполучених Штатів.
Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.
Міністерство оборони Великої Британії раніше попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
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