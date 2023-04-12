Шведський виробник горілки Absolut відновлює експорт до РФ

Шведський виробник горілки Absolut і французький концерн Pernod Ricard, який поглинув його у 2008 році, знову починають експортувати алкоголь до Росії після річної паузи.

Про це пише шведське видання Kristianstadsbladet з посиланням на лист віцепрезидента компанії з корпоративних питань і комунікацій Паули Ерікссон.

"Трохи більше року тому Pernod Ricard припинила весь імпорт та експорт з Росії. Тепер ця пауза закінчилася", - пише видання.

"З початку війни Pernod Ricard діє з урахуванням інтересів співробітників як в Україні, так і в Росії", - заявила Ерікссон.

У листі йдеться, що група поставляє продукцію в Росію "в рамках санкцій" і в обсязі, який "може захистити місцевих співробітників і забезпечити фінансову стійкість місцевої організації". Про припинення експорту алкоголю в Росію компанія оголосила в березні 2022 року.

У листі не вказано, чи відновляться поставки інших брендів концерну.

Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входив до трійки виробників алкогольних брендів, які не оголошували про остаточний відхід з Росії. Два інших - це Bacardi (Martini, Dewar's, William Lawson's) і Campari.

Водночас про згортання бізнесу в Росії оголосили Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Beam Suntory (Jim Beam) і Edrington (Macallan), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) та інші компанії, пише Forbes Russia.

Французький концерн вважається другим найбільшим світовим виробником алкогольної продукції після британської Diageo. У 2008 році Pernod Ricard поглинула виробника горілки Absolut - шведську Vin & Spirit Group.

Група також володіє Єреванським коньячним заводом, що виробляє вірменський коньяк "Арарат", і грузинською компанією вин і алкогольних напоїв GWS, що випускає алкоголь під марками "Тамада" і "Старий Тбілісі".