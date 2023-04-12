Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шведський виробник горілки Absolut відновлює експорт до РФ

 

Шведський виробник горілки Absolut і французький концерн Pernod Ricard, який поглинув його у 2008 році, знову починають експортувати алкоголь до Росії після річної паузи.

Про це пише шведське видання Kristianstadsbladet з посиланням на лист віцепрезидента компанії з корпоративних питань і комунікацій Паули Ерікссон.

"Трохи більше року тому Pernod Ricard припинила весь імпорт та експорт з Росії. Тепер ця пауза закінчилася", - пише видання.

"З початку війни Pernod Ricard діє з урахуванням інтересів співробітників як в Україні, так і в Росії", - заявила Ерікссон.

У листі йдеться, що група поставляє продукцію в Росію "в рамках санкцій" і в обсязі, який "може захистити місцевих співробітників і забезпечити фінансову стійкість місцевої організації". Про припинення експорту алкоголю в Росію компанія оголосила в березні 2022 року.

У листі не вказано, чи відновляться поставки інших брендів концерну.

Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входив до трійки виробників алкогольних брендів, які не оголошували про остаточний відхід з Росії. Два інших - це Bacardi (Martini, Dewar's, William Lawson's) і Campari.

Водночас про згортання бізнесу в Росії оголосили Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Beam Suntory (Jim Beam) і Edrington (Macallan), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) та інші компанії, пише Forbes Russia.

Французький концерн вважається другим найбільшим світовим виробником алкогольної продукції після британської Diageo. У 2008 році Pernod Ricard поглинула виробника горілки Absolut - шведську Vin & Spirit Group.

Група також володіє Єреванським коньячним заводом, що виробляє вірменський коньяк "Арарат", і грузинською компанією вин і алкогольних напоїв GWS, що випускає алкоголь під марками "Тамада" і "Старий Тбілісі".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес