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Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі і ще 8 банків
11:39 12.04.2023 |
Канада оголосила про запровадження санкції проти дев'яти білоруських банків, в тому числі Нацбанку Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні канадського уряду.
Запровадження санкцій обгрунтовується тим, що "дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи".
Окрім Нацбанку, до санкційного списку увійшли такі банки як"Беларусбанк", "Білагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Пріорбанк", "Банк БелВЕБ", "Белгазпромбанк", "ВТБ-Банк" та "Статусбанк".
Про санкції також говорив після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем прем'єр Канади Джастін Трюдо.
Канада також запроваджує санкції проти дев'яти організацій, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором, з метою подальшого тиску на "пособників Росії в Білорусі", заявив Трюдо.
Канада також запровадила санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, об'єктів безпеки, пов'язаних з групою "Вагнера".
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