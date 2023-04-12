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АНАЛІТИКА

Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі і ще 8 банків

 

Канада оголосила про запровадження санкції проти дев'яти білоруських банків, в тому числі Нацбанку Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні канадського уряду.

Запровадження санкцій обгрунтовується тим, що "дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи".

Окрім Нацбанку, до санкційного списку увійшли такі банки як"Беларусбанк", "Білагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Пріорбанк", "Банк БелВЕБ", "Белгазпромбанк", "ВТБ-Банк" та "Статусбанк".

Про санкції також говорив після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Канада також запроваджує санкції проти дев'яти організацій, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором, з метою подальшого тиску на "пособників Росії в Білорусі", заявив Трюдо.

Канада також запровадила санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, об'єктів безпеки, пов'язаних з групою "Вагнера".
 

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