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АНАЛІТИКА

У квітні частка російського дизпального в імпорті Бразилії зросла до 53%

 

Очікується, що імпорт Бразилією дешевшого дизельного палива з росії різко зросте в квітні, склавши 53% від загального обсягу дизельного пального, що постачається в країну, порівняно з 0,2% рік тому, повідомило у вівторок агентство зі звітності про ціни на сировину Argus.

Оцінка враховувала очікувані постачання російського дизпального,яке привозять від 10 до 15 кораблів, повідомила Reuters фахівець з ринку ДП Argus Габріель Морейра на заході в Сан-Паулу.

«Важко конкурувати, російське дизельне пальне надходить нижче за відпускну ціну вітчизняних нафтопереробних заводів і за вартість продукту, імпортованого з інших країн», - сказала вона.

Дані, зібрані Argus, також вказують на те, що російський продукт відвойовує частку ринку в американського дизелю, на який традиційно припадає більша частина продукції, імпортованої Бразилією, яка закуповує близько 30% своїх потреб за кордоном.

Зі слів голови Бразильської асоціації імпортерів палива (Abicom) Серхіо Араухо, російське дизельне пальне надходить у Бразилію приблизно на $0,2-0,3 за галон дешевше, ніж імпорт з інших країн.

Він сказав, що росія розширює експорт дизельного пального в Бразилію в умовах заборони на російський продукт з боку Європи, основного покупця до того, як москва розпочала своє широкомасштабне вторгнення в Україну минулого року.

Бразилія не має обмежень на імпорт російського дизельного пального, незважаючи на широкі міжнародні санкції. Однак деякі компанії все ще уникають купувати російське паливо, побоюючись фінансових санкцій, пов'язаних із правилами відповідності.

Зі слів учасників семінару, бразильські регіональні дистриб'ютори палива, багато з яких менші, скористалися хорошими цінами на російський продукт для розширення імпорту.

Згідно з урядовими даними, зібраними Argus, 2022 року в імпорті ДП Бразилії все ще домінував продукт із США, який становив 57,2% ринку, тоді як росія мала лише 1%.

У першому кварталі цього року частка росії зросла до 13,2%, тоді як на США припадало 33,1% імпорту дизельного пального Бразилії.
За матеріалами: EnKorr
 

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