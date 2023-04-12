Казахстан та Азербайджан планують створити спільну компанію для транзиту нафти в обхід РФ

Казахстан і Азербайджан планують створити спільне підприємство для транспортування нафти.

Про це повідомив заступник прем'єр-міністра Казахстану, міністр торгівлі та інтеграції Серік Жумангарін, пише Казінформ.

"Минулого року "КазМунайГаз" та "Сакар" нарешті підписали угоду, з 2023 року ми плануємо поставити 1,5 млн тонн нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан. У березні вже розпочався процес, два перших танкери відправлені - це 20 тис. тонн, на квітень стоять 125 тис. тонн", - зазначив він.

За його словами, Азербайджан пропонує й інші маршрути для транспортування нафти. Зокрема, через трубопровід Баку-Супса та залізницею до портів Батумі та Поті.

Наразі сторони обговорюють дорожню карту для усунення вузьких місць під час транспортування.

"Вчора досить впевнено обговорювалося питання щодо створення спільного підприємства, яке було б єдиним оператором на цьому транзитному маршруті, з наскрізним тарифом, із дешевими можливостями транзиту, застосуванням інноваційних технологій", - сказав Жумангарін.

Як повідомлялося, 6 липня 2022 року стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Пізніше суд скасував блокування транзиту нафти з Казахстану.