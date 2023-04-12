Ердоган почав передвиборчу кампанію в Туреччині: обіцяє покращення економіки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок розпочав передвиборчу кампанію своєї Партії справедливості та розвитку (AKK), пообіцявши знизити інфляцію до однозначного числа й стимулювати економічне зростання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Туреччини постав перед найбільшим політичним викликом з 2002 року, відколи AKK прийшла до влади. Опитування показують, що його підтримка знизилася після того, як економічна політика Ердогана призвела до падіння курсу ліри й стрімкого зростання інфляції.

Агресивне зниження відсоткових ставок у Туреччині призвело до того, що в жовтні 2022 року інфляція сягнула 24-річного піку понад 85%, хоча в березні знизилася до майже 50%. Це вплинуло на знецінення заощаджень громадян.

"Ми продовжимо розвивати нашу економіку за рахунок інвестицій, зайнятості, виробництва, експорту та поточного профіциту. Ми знизимо інфляцію до однозначних чисел і, безумовно, врятуємо нашу країну від цієї проблеми", - запевнив Ердоган на мітингу в Анкарі у вівторок.

Передвиборча програма Партії справедливості та розвитку містить обіцянку досягти щорічного зростання економіки на 5,5% у 2024-2028 роках й ВВП у розмірі 1,5 трильйона доларів до кінця 2028-го.

На президентських виборах 14 травня Ердоган конкуруватиме з головним кандидатом від опозиційного альянсу Кемалем Киличдароглу. Згідно з останнім опитуванням соціологічної компанії Metropoll, 42,6% респондентів у першому турі віддадуть голос за Киличдароглу, а 41,1% - за Ердогана.

Разом із президентськими виборами в Туреччині також обиратимуть депутатів парламенту. За останніми даними, альянс Ердогана також може втратити більшість, оскільки коаліційний партнер AKK - Партія націоналістичного руху ризикує не подолати 7%-вого виборчого бар'єру.