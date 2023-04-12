США та Філіппіни проводять найбільші військові навчання

США та Філіппіни у вівторок, 11 квітня, розпочали найбільші в історії спільні військові навчання Balikatan, у яких візьмуть участь понад 17 тисяч військових. Відносини між країнами зміцнюються на тлі занепокоєння діями Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зазначає Reuters.

Навчання, що включають бойові стрільби, відпрацювання десантних і авіаційних операцій, кіберзахист і боротьбу з тероризмом, триватимуть до 28 квітня. Одна з цілей навчань - "відпрацювання спільних тактичних прийомів і процедур для нанесення морського удару", заявив керівник маневрів з боку Філіппін, генерал-майор Марвін Лікудін.

Американський генерал-майор Ерік Остін своєю чергою зазначив, що навчання Balikatan забезпечать готовність сторін, які беруть у них участь, "спільно реагувати на реальні виклики". Крім того, цього тижня відбудеться перша за сім років зустріч у Вашингтоні міністрів оборони і глав МЗС США та Філіппін.

Пекін критикує дії США та Філіппін

МЗС Китаю в понеділок, 10 квітня, розкритикувало спільні навчання США і Філіппін, заявивши, що вони "не повинні втручатися в суперечки в Південно-Китайському морі, тим більше завдавати шкоди територіальному суверенітету Китаю, його морським правам та інтересам, а також інтересам безпеки".

При цьому днем раніше Китай офіційно завершив власні триденні військові навчання поблизу Тайваню, під час яких відпрацьовувалися точкові удари і блокада острова, який офіційний Пекін розглядає як свою територію.

Водночас, як повідомляє Reuters, 11 квітня військові кораблі Китаю досі перебували поблизу Тайваню і продовжували навчання.

Зв'язки Вашингтона і Маніли зміцнюються

Як зазначає Reuters, відносини між Вашингтоном і Манілою значно потеплішали за часів президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який у лютому надав США розширений доступ до військових баз на території своєї країни.

Розширення масштабу щорічних маневрів Balikatan також підкреслює поліпшення зв'язків двох країн у сфері оборони, в той час як попередник Маркоса Родріго Дутерте, навпаки, скорочував навчання, щоб встановити тісніші зв'язки з Пекіном.