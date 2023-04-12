Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та Філіппіни проводять найбільші військові навчання

 

США та Філіппіни у вівторок, 11 квітня, розпочали найбільші в історії спільні військові навчання Balikatan, у яких візьмуть участь понад 17 тисяч військових. Відносини між країнами зміцнюються на тлі занепокоєння діями Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зазначає Reuters.

Навчання, що включають бойові стрільби, відпрацювання десантних і авіаційних операцій, кіберзахист і боротьбу з тероризмом, триватимуть до 28 квітня. Одна з цілей навчань - "відпрацювання спільних тактичних прийомів і процедур для нанесення морського удару", заявив керівник маневрів з боку Філіппін, генерал-майор Марвін Лікудін.

Американський генерал-майор Ерік Остін своєю чергою зазначив, що навчання Balikatan забезпечать готовність сторін, які беруть у них участь, "спільно реагувати на реальні виклики". Крім того, цього тижня відбудеться перша за сім років зустріч у Вашингтоні міністрів оборони і глав МЗС США та Філіппін.

Пекін критикує дії США та Філіппін

МЗС Китаю в понеділок, 10 квітня, розкритикувало спільні навчання США і Філіппін, заявивши, що вони "не повинні втручатися в суперечки в Південно-Китайському морі, тим більше завдавати шкоди територіальному суверенітету Китаю, його морським правам та інтересам, а також інтересам безпеки".

При цьому днем раніше Китай офіційно завершив власні триденні військові навчання поблизу Тайваню, під час яких відпрацьовувалися точкові удари і блокада острова, який офіційний Пекін розглядає як свою територію.

Водночас, як повідомляє Reuters, 11 квітня військові кораблі Китаю досі перебували поблизу Тайваню і продовжували навчання.

Зв'язки Вашингтона і Маніли зміцнюються

Як зазначає Reuters, відносини між Вашингтоном і Манілою значно потеплішали за часів президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який у лютому надав США розширений доступ до військових баз на території своєї країни.

Розширення масштабу щорічних маневрів Balikatan також підкреслює поліпшення зв'язків двох країн у сфері оборони, в той час як попередник Маркоса Родріго Дутерте, навпаки, скорочував навчання, щоб встановити тісніші зв'язки з Пекіном.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес