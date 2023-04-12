Глава МЗС Угорщини погодив у Москві кілька нових енергетичних угод

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви у вівторок домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, Сійярто оголосив на брифінгу в Москві.

У столиці Росії Сійярто зустрівся з російським віцепрем'єром з питань енергетики Александром Новаком і генеральним директором російської державної компанії "Росатом" Алексєєм Ліхачовим.

Під час брифінгу для преси Сійярто наполягав на тому, що доступ до російських енергоносіїв має вирішальне значення для безпеки Угорщини, незважаючи на політичні міркування, викликані війною.

За словами очільника МЗС Угорщини, "Газпром" погодився дозволити Угорщині у разі необхідності імпортувати обсяги природного газу, що перевищують ті, які сторони узгодили в довгостроковому контракті, зміненому минулого року.

За словами Сійярто, ціну на газ, який надходитиме до Угорщини через газопровід "Турецький потік", обмежать вартістю 150 євро за кубометр. Це є частиною угоди, яка дозволить Угорщині оплачувати закупівлю газу з відстрочкою платежу, якщо ринкові ціни піднімуться вище за цей рівень.

Сійярто також погодив подальше постачання сирої нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну.

Крім того, він домовився про угоду, яка включає фінансування розширення угорської АЕС "Пакш", що "гарантує реалізацію" проєкту. Ця угода потребує схвалення Єврокомісії.

Поїздка Сійярто до столиці Росії вирізняє позицію Будапешта з-поміж інших країн Європейського Союзу. Більшість членів об'єднання з 27 держав дистанціювалися від російського президента Владіміра Путіна через його вторгнення в Україну і прагнуть відлучити свої країни від російського викопного палива.

Уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.

Сійярто - один з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні

Лютнева поїздка Сійярто до Мінська також зробила міністра першим топ-посадовцем з країни ЄС, який відвідав Білорусь після жорсткого придушення опозиції у 2020 році.