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АНАЛІТИКА

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні, повідомляють про загиблих

 

У вівторок, 11 квітня, Вірменія та Азербайджан обмінялися звинуваченнями у відкритті вогню на кордоні, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці.

Спершу про стрілянину повідомило міністерство оборони Вірменії, пише "Європейська правда".

"11 квітня в районі 16:00 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь по військовослужбовцях ЗС Вірменії, які проводять інженерні роботи в напрямку громади Тех. Вірменська сторона вдалася до дій у відповідь", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, з вірменської сторони є загиблі та поранені, зазначили у відомстві.

Після цього Міноборони Азербайджану опублікувало повідомлення, в якому звинуватило в обстрілах вірменську сторону.

У відомстві стверджують, що Вірменія інтенсивно обстріляла позиції азербайджанської армії на Лачинському напрямку.

Азербайджан також повідомляє про загиблих і поранених.

"Наразі підрозділами азербайджанської армії вживаються адекватні заходи у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці лютого Міжнародний суд ООН застосував тимчасові заходи за позовом Вірменії проти Азербайджану та зобов'язав останній забезпечити пропуск людей і транспорту через коридор.

У березні міністерство оборони Азербайджану оголосило, що збройні сили країни взяли під контроль Лачинську дорогу - основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.
 

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