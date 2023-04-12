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У Молдові визнали конституційною заборону георгіївської стрічки для прославляння агресії РФ
18:14 11.04.2023 |
Конституційний суд Молдови у вівторок визнав конституційною заборону на використання символів воєнної агресії, зокрема георгіївської стрічки, якщо їх використовують для виправдання або прославляння воєнної агресії чи воєнних злочинів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Заборону на демонстрацію символів агресії в Молдові, запроваджену минулого року, оскаржили депутати від Партії соціалістів Адріан Лебединський і Григоре Новак, а також Іон Пинтя - один із притягнутих до відповідальності за використання цих символів на марші 9 травня.
Судді Конституційного суду Молдови задовольнили вимоги скаржників лише частково, визнавши неконституційним формулювання закону, уточнивши визначення "загальновідомої атрибутики або символіки, використовуваної в контексті актів військової агресії".
Як відомо, парламент Молдови у квітні 2022 року заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V, затвердивши поправки до закону "Про протидію екстремістській діяльності", а також до Кодексу про правопорушення.
Попередню спробу оскарження законодавчих змін соціалістами у травні 2022 року Конституційний суд Молдови відхилив, а в жовтні Венеційська комісія також не побачила в ній порушень.
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