G7 вимагає від Швейцарії активніше заморожувати активи РФ. Країні довелося виправдовуватися

Влада Швейцарії вважає невиправданими заяви "великої сімки", що країна виявляє повільність у процесі заморожування активів російських олігархів. Реакція уряду з'явилася після отримання конфіденційно листа від послів G7 з рекомендацією активніше заморожувати активи РФ, пише ВВС.

Швейцарія вже заморозила російських активів на 7,5 млрд швейцарських франків ($8,3 млрд) з моменту введення санкцій проти Росії, заявила Елен Будлігер-Артієда, директорка урядового департаменту Державного секретаріату з економіки (SECO). Вона додала, що сума відповідає приблизно третині від $23,4 млрд заморожених активів Росії в ЄС.

У березні посол США у Швейцарії Скотт Міллер заявив, що Берн може заблокувати ще від 50 до 100 мільярдів швейцарських франків російських активів.

"Санкції настільки сильні, наскільки сильна політична воля, що стоїть за ними. Нам потрібно знайти якнайбільше активів, заморозити їх і, якщо необхідно, конфіскувати, щоб передати їх Україні для відновлення", - розповів посол в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung.

Зі свого боку Будлігер-Артієда заявила, що цифру від 50 до 100 мільярдів франків спочатку було названо як можливу оцінку російських коштів під управлінням у країні, але це не оцінка Швейцарії.

"Коли ми зустрічаємося на технічному рівні з ЄС, Великою Британією та Сполученими Штатами, ми ніколи не чуємо такої критики. Очевидно, що є непорозуміння", - сказала Будлігер-Артієда.

Вона додала, що не всі росіяни підпадають під санкції, а лише незначна меншість.

У Швейцарії не дозволена конфіскація приватних активів, якщо вони мають законне походження і немає доказів порушення закону.