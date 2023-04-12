Російський мільярдер Євтушенков вимушено продасть свій банк у Люксембурзі

ПАТ АФК "Система" російського мільярдера Володимира Євтушенкова протягом 2023 року планує продати люксембурзький East-West United Bank (EWUB).

Як зазначається у річному звіті корпорації, рішення про продаж активу було ухвалено у жовтні 2022 року, повідомляє російський Інтерфакс.

Інформація про потенційних покупців банку у звіті не наводиться. Збитки АФК від знецінення цього активу оцінюються 1,47 млрд рублів.

Станом на 31 грудня 2022 активи EWUB оцінюються в 10,7 млрд рублів, зобов'язання - в 4,8 млрд рублів.

EWUB заснований у 1974 році, АФК увійшла до капіталу фінансової організації у 2001 році, з 2018 року корпорація є єдиним власником банку.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року стало відомо, що люксембурзький East-West United Bank, який належить російській АФК "Система" мільярдера Володимира Євтушенкова, звільнить половину своїх співробітників, оскільки він зіткнувся "з безпрецедентними проблемами через геополітичний контекст", пов'язаний із російським військовим вторгненням в Україну.

East-West United Bank засновано 1974 року в Люксембурзі. 100% банку належить АФК "Система". Банк орієнтований на індивідуальних та корпоративних клієнтів, пов'язаних з Росією. Серед його клієнтів приватні особи з активами від 1 млн євро, а також компанії та біржові брокери.

Найбільший акціонер АФК "Система" російський мільярдер Володимир Євтушенков 13 квітня потрапив під санкції Великої Британії. Того ж дня стало відомо, що він передав 10% акцій АФК "Система" синові Феліксу Євтушенкову. Внаслідок цього частка Володимира Євтушенкова знизилася до 49,2%. Пізніше у квітні мільярдер пішов з посади голови ради директорів компанії.

Нагадаємо, у вересні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова в Україні.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.