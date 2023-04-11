Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США призупинили дозвіл на препарат для аборту

 

Федеральний окружний суддя Метью Качмарик у місті Амарілло (штат Техас) тимчасово призупинив дію виданого понад 20 років тому дозволу на застосування лікарського засобу міфепристон, який використовують для медикаментозного аборту. Рішення ухвалено в п'ятницю, 7 квітня.

Суддя, який відомий ультраконсервативними поглядами, розглянув позов противників абортів проти Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA). На думку Качмарика, видаючи дозвіл на застосування препарату, FDA применшило побоювання щодо його безпеки та проігнорувало можливі ризики при його вживанні.

Незабаром після постанови інший федеральний суд у штаті Вашингтон ухвалив протилежне рішення, зазначивши, що схвалення абортивної таблетки не може бути відкликано в 17 штатах. Очікується, справу можуть передати на розгляд до Верховного суду (ВС) США, де більшість суддів дотримуються консервативних поглядів, зазначає агентство AFP.

Генпрокурор США оскаржить рішення суду в Техасі

Постанова Качмарика має набути чинності через сім днів. У цей термін її ще можна оскаржити. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що адміністрація під керівництвом президента США Джо Байдена продовжить підтримувати репродуктивну свободу. А генеральний прокурор США Меррік Гарланд уже повідомив, що оскаржить вердикт.

Міфепристон - синтетичний стероїдний лікарський засіб. Він використовується для медикаментозного аборту, найчастіше - у комбінації з мізопростолом. До недавнього часу міфепристон у США міг відпускатися тільки низкою аптек поштою або спеціально сертифікованими лікарями і клініками, але нещодавно правила щодо його доступності послабили.

Мізопростол також можна використовувати для аборту без поєднання з іншими засобами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує цю процедуру, якщо міфепристон недоступний. За даними Інституту Гутмахера, що спеціалізується на питаннях репродуктивного здоров'я, більш ніж половина всіх абортів у США робляться медикаментозним способом.

Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

Верховний суд США 24 червня 2022 року скасував постанову у справі "Роу проти Вейда" 1973 року, що визнала конституційним право на аборт. У зв'язку з цим питання переривання небажаної вагітності має вирішуватися на рівні законодавства кожного зі штатів.

Оскільки консервативні штати забороняють або різко обмежують аборти, використання спеціальних препаратів дедалі частіше стає в Сполучених Штатах предметом дискусій. Низка американських законодавців-демократів піддали критиці рішення ВС. Серед них - Ненсі Пелосі, яка обіймала посаду спікера Палати представників Конгресу США. Вона звинуватила республіканців у спробах домогтися повної заборони на аборти в Сполучених Штатах. Багато представників Республіканської партії, навпаки, вітали постанову ВС.

Президент США Джо Байден назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою". Воно ґрунтується на "екстремальній ідеології" і "позбавило жінок у США конституційного права", наголосив Байден. "Здоров'я і життя жінок цієї країни тепер перебувають під загрозою", - застеріг глава держави.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес