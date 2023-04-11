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Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні
11:44 11.04.2023 |
Кількість необхідних дозволів на купівлю нерухомості в Фінляндії, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі - з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року.
"Імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей. Ці фактори стали одніє з причин зменшення кількості купівлі-продажу нерухомості", - прокоментувала ситуацію для Yle експерт з міністерства оборони Фінляндії Анне Яаккола.
Кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази - з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.
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