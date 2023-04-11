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АНАЛІТИКА

Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні

 

Кількість необхідних дозволів на купівлю нерухомості в Фінляндії, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі - з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року.

"Імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей. Ці фактори стали одніє з причин зменшення кількості купівлі-продажу нерухомості", - прокоментувала ситуацію для Yle експерт з міністерства оборони Фінляндії Анне Яаккола.

Кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази - з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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