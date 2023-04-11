У США та Європі критикують Макрона після заяви про необхідність дистанціюватися від США до Тайваню

Ряд дипломатів і парламентарів у США та Європі розкритикували слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європі слід дистанціюватися від напруженості у відносинах Вашингтона і Пекіна через ситуацію з Тайванем, пише видання The Financial Times.

При цьому джерело в Єлисейському палаці на прохання прокоментувати ці висловлювання заявило, що позиція Франції по суті не змінювалася і Париж завжди виступав за просування "стратегічної автономності" Європи.

"Просування незалежної зовнішньої політики була частиною позиції Франції з часів генерала де Голля і навіть ще з ранніх часів", - зазначили в канцелярії французького президента.

Associated Press зі свого боку також пише, що "коментарі Макрона про пріоритети Європи щодо Тайваню викликали питання щодо відносин ЄС як із США, так і з Китаєм".

На вихідних в інтерв'ю двом французьким журналістам та європейському виданню Politico президент Франції заявив, що Європа стикається з "великими ризиками" через те, що "попадає в кризи, які не є нашими, і це заважає вибудовувати нашу стратегічну автономність".

"Питання, на яке європейці повинні відповісти, - чи в наших інтересах активізувати дії по Тайваню? Ні. Найгірше було б думати, що європейці повинні просто слідувати за США на цю тему...", - сказав Макрон.

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли було проголошено Китайську Народну Республіку, а частина китайської партії Гоміньдан влаштувалась на острові Тайвань, назвавши острів Китайською Республікою на Тайвані. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", за яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.

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