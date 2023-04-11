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АНАЛІТИКА

В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Valencia Plaza.

Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.

"Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства", - заявив мер Валенсії Хоан Рібо.

Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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