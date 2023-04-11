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АНАЛІТИКА

У Швейцарії виявили понад 120 випадків порушень санкцій проти РФ

 

У Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти Росії, однак Державний секретаріат з економічних питань (SECO) досі виписав лише два штрафи через порушення правил експорту до країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.

Як повідомила керівник відділу безпеки товарів Федерального відомства митної та прикордонної безпеки Швейцарії Александра Маєр, відомство повідомило SECO про 126 випадків експорту, які порушують санкції. Ще для 500 - обмежились роз'ясненнями.

Зазначається, що здебільшого експортуються промислові товари всіх видів, меблі та предмети розкоші.

Зокрема, у травні 2022 року митники на швейцарському кордоні зупинили експортера, який хотів вивезти 1850 кілограмів мастильних матеріалів до Росії. Це - один із двох випадків, у яких Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань наклав штраф. Експортера зобов'язали сплатити лише 4500 франків, оскільки керівник компанії не знав про заборону.

Як повідомляється, більшість порушень санкцій у Швейцарії виявляються митницею, оскільки компанії самі декларують, що їхній експорт спрямовується до Росії.

"На сьогоднішній день склалася така ситуація, що ті, хто декларує і розголошує це, не знають про правила. Санкційні правила коригувалися безліч разів. Перелік товарів, які підпадають під санкції, постійно змінюється. Ненавмисне порушення санкцій може статися через недостатню обережність", - зазначила Маєр.

У SECO пояснюють невелику кількість штрафів тим, що обробка повідомлення від митниці про можливе порушення "вимагає багато часу і ресурсів".

Як зазначає видання, наразі майже не залишилося товарів, які можна експортувати до Росії - винятки стосуються певних лабораторних реактивів та медичних препаратів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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