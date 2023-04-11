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Посилення чинних санкцій проти РФ може бути ефективнішим за введення нових, - Мінфін США
09:09 11.04.2023 |
Посилення введених раніше санкцій проти Росії може бути більш ефективним, ніж запровадження нових економічних обмежень.
Про це заявив заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Якщо ви хочете й надалі робити санкції більш ефективними, то не обов'язково додавати нові. Іноді несуттєва санкція, яку ви додали б, менш важлива, ніж посилення того, що ви вже застосовуєте", - заявив Шамбо.
Він також зазначив, що США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. На його думку, такі заходи мають бути ефективнішими за нові обмеження.
За його словами, у будь-яких обмеженнях з'являються прогалини і потрібно це блокувати. Але санкції довели свою ефективність, оскільки Москві доводиться купувати технології для військової техніки в менш надійних постачальників. Крім того, у Росії знизилися прибутки від продажу енергоресурсів.
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