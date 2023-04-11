Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Пентагоні розповіли про реакцію Остіна на витік секретних документів

 

Пентагон продовжує розслідувати витік секретних документів у яких йшлося, зокрема, про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пентагон вивчає, як і кому може поширюватися секретна інформація всередині Міністерства оборони США. Агенство нацбезпеки перевіряє осіб, які мали доступ до даних.

"Міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витоки 6 квітня, а 7 квітня він почав щодня скликати високопоставлених керівників для обговорення витоків", - сказав речник Пентагону Кріс Мігер.

Він додав, що документи за формою подібні до тих, що використовуються для надання старшим керівникам, але деякі зображення, схоже, були змінені.

Один із чиновників США розповів, що вивчається кількість людей, які мали доступ до документів, та підкреслює, що конфіденційна інформація, можливо, надто широко поширюється персоналом, якому може не потрібен рівень деталізації деяких документів.

"Пентагону потрібно було обмежити необмежений доступ до деяких найбільш конфіденційних даних, коли у них не було жодних виправданих причин мати їх", - сказав перший чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес