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У Пентагоні розповіли про реакцію Остіна на витік секретних документів
08:51 11.04.2023 |
Пентагон продовжує розслідувати витік секретних документів у яких йшлося, зокрема, про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пентагон вивчає, як і кому може поширюватися секретна інформація всередині Міністерства оборони США. Агенство нацбезпеки перевіряє осіб, які мали доступ до даних.
"Міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витоки 6 квітня, а 7 квітня він почав щодня скликати високопоставлених керівників для обговорення витоків", - сказав речник Пентагону Кріс Мігер.
Він додав, що документи за формою подібні до тих, що використовуються для надання старшим керівникам, але деякі зображення, схоже, були змінені.
Один із чиновників США розповів, що вивчається кількість людей, які мали доступ до документів, та підкреслює, що конфіденційна інформація, можливо, надто широко поширюється персоналом, якому може не потрібен рівень деталізації деяких документів.
"Пентагону потрібно було обмежити необмежений доступ до деяких найбільш конфіденційних даних, коли у них не було жодних виправданих причин мати їх", - сказав перший чиновник.
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