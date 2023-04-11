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У Греції через спір довкола виборів пішов у відставку топ-суддя Верховного суду
09:28 11.04.2023 |
Заступник голови Верховного суду Греції подав у понеділок у відставку у зв'язку з юридичною суперечкою щодо спроби уряду заборонити ультраправій політичній партії брати участь у загальних виборах наступного місяця.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Суддя Христос Цанерікос, один з 10 чинних віцепрезидентів суду, подав у відставку після того, як уряд вніс до парламенту додатковий законопроєкт, спрямований на заборону партії "Греки" брати участь у виборах в травні.
Партію "Греки" заснував у 2020 році ув'язнений колишній депутат від крайньої правої партії "Золотий світанок" Іліас Касідіаріс. У лютому парламент схвалив законодавчу поправку, яка забороняє політичній силі висувати своїх кандидатів на виборах.
Минулого тижня партія призначила нового лідера, щоб спробувати обійти заборону. Це змусило уряд подати нову поправку, яка розширила сферу дії заборони.
Партія також закликала Верховний суд розглянути питання про заборону на пленарному засіданні, а не на черговій сесії.
Цанерікос публічно виступив проти нової поправки, назвавши ці дії втручанням уряду в судову систему.
Участь партії "Греки" може мати значний вплив на вибори 21 травня, звужуючи можливості для майбутньої коаліції. Опитування громадської думки не показують явного переможця виборів.
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, чия правоцентристська партія "Нова демократія" лідирує в опитуваннях, претендує на другий термін.
Відрив партії Міцотакіса від лівої партії СІРІЗА колишнього прем'єр-міністра Алексіса Ципраса скоротився приблизно до 3% на тлі масового гніву через велику залізничну аварію, що трапилась в кінці лютого.
Парламент Греції - однопалатний, з 300 депутатськими мандатами. Зараз "Нова демократія" має у ньому 156 місць, "СІРІЗА" - 88, ще п'ять опозиційних партій - від 22 мандатів і менше.
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