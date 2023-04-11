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Пентагон прокоментував «зливи» секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
23:53 10.04.2023 |
Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.
Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN і Bloomberg.
За словами Мігера, міністр оборони США Ллойд Остін був уперше проінформований про "злив" ще 6 квітня, а наступного дня почав "скликати вищих керівників на щоденній основі".
Крім того, протягом останніх вихідних посадовці США спілкувалися із союзниками і партнерами, деякі з яких також мають стосунок до оприлюдненої інформації.
Мігер зазначив, що в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США. "Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", - зазначив він.
"Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи щодо пом'якшення наслідків. Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми", - пояснив помічник керівника Пентагону.
Він додав, що Міноборони США вжило кроків для детальнішого вивчення того, як і кому поширюється "злита" інформація, а також що вона може містити.
Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників Сполучених Штатів.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.
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