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АНАЛІТИКА

Байден підтвердив наміри балотуватися на другий термін

 

Президент США Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році.

Про це він заявив одному з ведучих шоу Today на телеканалі NBC Елу Рокеру, пише "Європейська правда".

"Я планую балотуватися, Ел, але ми ще не готові оголосити про це", - зазначив Байден.

Раніше у понеділок телеканал NBC News повідомив, що провідні радники Білого дому збираються ухвалити остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії Байдена. При цьому сам глава Білого дому поки не поспішає офіційно оголошувати про свої плани на 2024 рік.

За даними джерел телеканалу, затримка з офіційним оголошенням, зокрема, слугує для того, щоб "зберегти можливість" не балотуватися.

Нагадаємо, у лютому було опубліковано опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC, згідно з яким більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що президенту Джо Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.
Ключові теги: США
 

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