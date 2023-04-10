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АНАЛІТИКА

Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників

Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників

 

У понеділок, 10 квітня, Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu, який зробить її однією з небагатьох країн у світі, яка має на озброєнні авіаносець вітчизняного виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Daily Sabah.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи на церемонії передачі корабля в Стамбулі, назвав його символом "століття Туреччини.

Це не лише перший авіаносець Туреччини, але й перший у світі корабель, який є носієм безпілотників.

"TCG Anadolu ...є першим у світі військовим кораблем, на якому можуть сідати і злітати БПЛА", - сказав Ердоган, підкресливши, що на кораблі розмістять велику кількість пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю близько 21 вузла, має дальність плавання 9000 морських миль і може діяти в морі протягом 50 днів.

Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників

 

Очікується, що на борту корабля розмістять здебільшого безпілотники Bayraktar TB3.

На додаток до безпілотників, на TCG Anadolu будуть розміщені вертольоти, в тому числі турецькі T129 Atak, американські ударні вертольоти AH-1W Super Cobra і вертольоти загального призначення SH-70B.

Він може перевозити багато легкої та важкої бронетехніки, в тому числі колісної та гусеничної. На полегшеній палубі він може перевозити до 30 колісних машин, в тому числі броньовані десантні машини і бронетранспортери. Ангар судна дозволяє транспортувати щонайменше 12 вертольотів середньої вантажопідйомності.

TCG Anadolu також може забезпечити транспортування до 45 танків, залежно від того, як вони розміщені на ньому, і місії судна.
 

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