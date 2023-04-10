Parimatch в Індії підозрюють в ухиленні від сплати податків, затримали топменеджера компанії, – ЗМІ

Податкові органи Індії подали позов проти гемблінгової компанії Parimatch у справі про ухилення від сплати податків. У справі також затриманий топменеджер компанії.

Про це повідомляє профільне видання G2G News із посиланням на India Today.

Попри те, що в Індії заборонено брати участь в азартних іграх або робити ставки в інтернеті, кілька організацій, зареєстрованих за межами Індії, ведуть операції в країні з тіньовими структурами, зазначає видання.

У звітах стверджується, що оскільки Parimatch не зареєстрована в Індії, великі суми індійських грошей перенаправлялися за кордон. Через це Індія втрачала мільярди податку на товари та послуги.

Зазначається, що такі грошові перекази доходів від ставок та азартних ігор за кордон також порушують валютне законодавство.

За словами офіційних осіб, обізнаних у цій справі, Parimatch займається не лише азартними іграми та ставками в інтернеті, але й пов'язана з футбольними та лігами кабадді в Індії.

Parimatch використовує так звану сурогатну рекламу для співпраці з командами цих професійних ліг.

Як повідомлялося, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію санкції РНБО проти 120 фізосіб та 287 юросіб, що спеціалізуються на організації азартних ігор. Серед підсанкційних структур опинився найбільший український букмекер, компанія Parimatch Едуарда Швіндлермана.