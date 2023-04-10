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АНАЛІТИКА

Фонди, які інвестують у нафту, фіксують відплив інвестицій

 

Інвестори забрали понад 200 млн доларів із двох біржових інвестиційних фондів, орієнтованих на нафту, що може бути ознакою побоювань щодо попиту, незважаючи на скорочення видобутку з боку ОПЕК+.

Про це пише Bloomberg.

"Один з нафтових біржових фондів зазнав найбільшого одноденного відтоку коштів за останні три роки.

У четвер фонд WisdomTree's Brent Crude Oil ETP зазнав відтоку 55,7 млн доларів, що є найбільшим одноденним падінням з кінця 2019 року. Інший фонд, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF минулого тижня зазнав відтоку $158,5 млн. Це найбільше щотижневе падіння з березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

В ОПЕК+ оголосили про несподіване скорочення видобутку на початку цього місяця на чолі з Саудівською Аравією. Хоча це допомогло цінам різко зрости минулого тижня, занепокоєння щодо потенційного сповільнення попиту не зникло.

Існують припущення, що США можуть впасти в рецесію, що зашкодить споживанню, а дії ОПЕК+ свідчать про її занепокоєння щодо слабкості ринку, додає Bloomberg.

"Великий сегмент ринку все ще занепокоєний перспективами попиту, і скорочення ОПЕК+, ймовірно, лише посилило б ці побоювання", - сказав керівник сировинної стратегії в ING Groep NV в Сінгапурі Уоррен Паттерсон.
За матеріалами: Економічна правда
 

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