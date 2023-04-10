Норвезькі мільярдери масово залишають країну через підвищення податку на багатство

Рекордна кількість багатих жителів Норвегії залишає країну після того, як уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.

Про це пише The Guardian.

За даними газети Dagens Naeringsliv, у 2022 році країну залишили понад 30 норвезьких мільярдерів і мультимільйонерів, що є більшим показником, ніж за останні 13 років загалом.

Очікується, що ще більше надбагатих людей залишать Норвегію цього року через підвищення податку на багатство в листопаді, що коштуватиме державі десятки мільйонів недоотриманих податкових надходжень.

Велика частина норвезьких багатіїв виїхала до Швейцарії, де податки значно нижчі. Серед них мільярдер-рибалка К'єлль Інге Рьокке, який став промисловим магнатом. Він є четвертим найбагатшим норвежцем зі статками приблизно в 19,6 млрд норвезьких крон і переїхав до Лугано.

Зазначається, що його переїзд коштуватиме Норвегії близько 175 млн норвезьких крон втрачених податкових надходжень на рік. Минулого року Рьокке був найбільшим платником податків у країні. За підрахунками Dagens Næringsliv, з 2008 року він заплатив близько 1,5 млрд норвезьких крон податків.

Переїзд Рьокке до Швейцарії відбувся після відносно невеликим підвищенням податків, спрямованого на надбагатих людей країни, які сплачують податок на багатство як на місцевому, так і на державному рівні. Це включає муніципальний податок у розмірі 0,7% на активи, що перевищують 1,7 млн норвезьких крон для фізичних осіб або 3,4 млн норвезьких крон для сімейних пар.

Існує також державний податок на багатство у розмірі 0,3% на активи понад 1,7 млн норвезьких крон. У листопаді уряд підвищив державну ставку до 0,4% на активи понад 20 млн норвезьких крон для фізичних осіб та 40 млн норвезьких крон для сімейних пар, довівши максимальну ставку податку на багатство до 1,1%.

Почесний професор Норвезької бізнес-школи Оле Г'ємс-Онстад порівняв ситуацію, що склалася, із Brexit.

"У Норвегії немає великої традиції завдавати собі шкоди, і потік підприємців, які виїжджають за кордон, став для нас чимось на кшталт шоку. Деякі політики, як ви знаєте, звинувачують у цьому заможних людей, але я думаю, що багатьом простим людям просто не подобається, що наші найкращі інвестори виїжджають", - сказав він.

За його оцінкою, ті, хто залишив країну, мали загальний статок щонайменше 600 млрд норвезьких крон.