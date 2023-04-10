Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії

Американська корпорація Microsoft більше не надає у Росії послуг з гарантійного обслуговування консолей Xbox.

Про це повідомили у технічній підтримці компанії російському виданню "Известия".

Зокрема, представники Microsoft зазначили, що "гарантійне обслуговування консолей, у тому числі ввезених до РФ офіційно, недоступне через поточну ситуацію". У компанії рекомендували звертатися до магазинів, де було придбано пристрої.

У Microsoft не уточнили, коли було зупинено гарантійне обслуговування пристроїв.

Як повідомллося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що корпорація планує продовжувати скорочення бізнесу в Росії доти, доки від нього нічого не залишиться.

На початку червня 2022 hjre Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії, що може означати звільнення 400 співробітників. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

4 березня компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввела низка країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.