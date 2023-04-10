Фінансові новини
- |
- 10.04.23
- |
- 20:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Польщі запрацював ще один паспортний сервіс для українців
09:44 10.04.2023 |
У польському Вроцлаві розпочав роботу у тестовому режимі стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Новий центр розташований за адресою: plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław.
Тут українці, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:
* одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
* оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
* оформлення ID-картки;
* обмін посвідчення водія;
* страхування.
Центр працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.
В МВС додали, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://wroclaw.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так і у порядку "живої черги".
Оплата послуг здійснюється за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити банківської картки.
У Польщі вже діє чотири відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель: перший у світі носій безпілотників
|США починають масштабні навчання з ядерного стримування
|Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва
|Parimatch в Індії підозрюють в ухиленні від сплати податків, затримали топменеджера компанії, – ЗМІ
|Фонди, які інвестують у нафту, фіксують відплив інвестицій
Бізнес
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації
|Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці
|У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
|Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple
|Google каже, що її суперкомп’ютер для навчання ШІ майже вдвічі потужніший та економніший за аналогічні системи з чипами NVIDIA A100