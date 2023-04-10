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АНАЛІТИКА

У Польщі запрацював ще один паспортний сервіс для українців

 

У польському Вроцлаві розпочав роботу у тестовому режимі стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Новий центр розташований за адресою: plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław.

Тут українці, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:

* одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
* оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
* оформлення ID-картки;
* обмін посвідчення водія;
* страхування.

Центр працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

В МВС додали, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://wroclaw.pasport.org.ua/solutions/e-queue), так і у порядку "живої черги".

Оплата послуг здійснюється за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити банківської картки.

У Польщі вже діє чотири відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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