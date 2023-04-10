Фінансові новини
- |
- 10.04.23
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Польщі відкрили логістичний центр для техніки НАТО
09:04 10.04.2023 |
У Повідзі відкрили військовий комплекс логістики й обладнання, який прийматиме тисячі одиниць військової техніки.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Польщі.
Це найбільший за останні 30 років інфраструктурний проєкт, який фінансують НАТО і Сполучені Штати.
Базу LTESM-C побудували за зразком баз США. На складах комплексу зберігатимуть танки, БМП, артилерію, машини технічної охорони й самохідні мости.
Загалом розмістять приблизно 2700 одиниць озброєння, додали у посольстві США у Варшаві.
«Можливість зберігання військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції сил США, що зміцнить безпеку Польщі й усього східного флангу НАТО. Система безпеки, яку ми будуємо, ґрунтується на цьому принципі», - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Він зазначив, що база - це важливий елемент стримування агресора і прояв солідарності всередині Північноатлантичного альянсу.
Комплекс дасть змогу швидко приймати підкріплення союзників. Адже скорочує час їхнього повного оснащення з півтора місяця (у разі перекидання техніки зі США) до кількох днів.
LTESM-C займає 60 тисяч м² складських площ із регульованим рівнем вологості. Там можна зберігати і обладнання, і матеріали, необхідні для ремонту й експлуатації.
Реалізація проєкту тривала шість років і обійшлася НАТО і США 360 млн доларів. Це найбільша разова інвестиція в інфраструктуру альянсу за 30 років.
Останніми роками Вашингтон і Варшава вклали значні кошти у мережу об'єктів, які використовують американські війська у Польщі. Польща стала центром зусиль американських військових зі стримування російської агресії на східному фланзі НАТО.
Нагадаємо, нещодавно на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочали роботи з ремонту українських танків Т-64.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Польщі відкрили логістичний центр для техніки НАТО
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів
|«Витік документів Пентагону». Франція спростовує присутність своїх військових в Україні
|Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
|Макрон: зараз не час для переговорів, погода поки військова
Бізнес
|Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці
|У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
|Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple
|Google каже, що її суперкомп’ютер для навчання ШІ майже вдвічі потужніший та економніший за аналогічні системи з чипами NVIDIA A100
|Де працює штучний інтелект? Лише у США для технології виділили майже 800 тисяч вакансій
|Renault представила новий позашляховик Espace
|Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана