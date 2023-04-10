У Польщі відкрили логістичний центр для техніки НАТО

У Повідзі відкрили військовий комплекс логістики й обладнання, який прийматиме тисячі одиниць військової техніки.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Польщі.

Це найбільший за останні 30 років інфраструктурний проєкт, який фінансують НАТО і Сполучені Штати.

Базу LTESM-C побудували за зразком баз США. На складах комплексу зберігатимуть танки, БМП, артилерію, машини технічної охорони й самохідні мости.

Загалом розмістять приблизно 2700 одиниць озброєння, додали у посольстві США у Варшаві.

«Можливість зберігання військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції сил США, що зміцнить безпеку Польщі й усього східного флангу НАТО. Система безпеки, яку ми будуємо, ґрунтується на цьому принципі», - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він зазначив, що база - це важливий елемент стримування агресора і прояв солідарності всередині Північноатлантичного альянсу.

Комплекс дасть змогу швидко приймати підкріплення союзників. Адже скорочує час їхнього повного оснащення з півтора місяця (у разі перекидання техніки зі США) до кількох днів.

LTESM-C займає 60 тисяч м² складських площ із регульованим рівнем вологості. Там можна зберігати і обладнання, і матеріали, необхідні для ремонту й експлуатації.

Реалізація проєкту тривала шість років і обійшлася НАТО і США 360 млн доларів. Це найбільша разова інвестиція в інфраструктуру альянсу за 30 років.

Останніми роками Вашингтон і Варшава вклали значні кошти у мережу об'єктів, які використовують американські війська у Польщі. Польща стала центром зусиль американських військових зі стримування російської агресії на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, нещодавно на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочали роботи з ремонту українських танків Т-64.