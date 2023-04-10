Росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу – Bloomberg

Російське міністерство енергетики заявило, що минулого місяця країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що за даними міністерства енергетики, які не є публічними, виробники видобувають в середньому 1,28 млн тонн нафти на добу.

Це еквівалентно понад 9,4 млн барелів, що означає, що минулого місяця скорочення видобутку лише сирої нафти становило майже 700 тис барелів на добу.

Додається, що загальний березневий видобуток сирої нафти і газового конденсату в РФ в середньому склав 1,4 млн тонн. Це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу, порівняно з 11,1 млн барелів у лютому за розрахунками агентства.

У результаті загальне скорочення в середньому склало 740 000 барелів на день, свідчать дані.

Однак ця цифра не узгоджується з даними про березневий морський експорт і постачання на вітчизняні нафтопереробні заводи, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді викачує РФ.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу.

Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) у відповідь на запровадження стелі цін на неї з боку країн Великої сімки, ринки відреагували зростанням цін.