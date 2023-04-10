Фінансові новини
- |
- 10.04.23
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
08:25 10.04.2023 |
Соціальна мережа Twitter знову почала показувати в розділі рекомендацій та пошуковій видачі акаунти, пов'язані з російською владою. Увагу на це звернуло видання The Telegraph.
Журналісти під час тестування з'ясували, що Twitter почав показувати в алгоритмічній стрічці сторінки президента Росії, МЗС та російського посольства у Великобританії. Також з'явився і обліковий запис російського міноборони, вказує агентство ТАСС.
Колишній топменеджер Twitter припустив у розмові з The Telegraph, що це стало можливим через скасування запроваджених після початку повномасштабної війни РФ проти України обмежень. "Вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася випадково або без відома керівництва компанії", - сказав він. У Twitter офіційно не коментували причину повернення облікових записів органів влади РФ до розділу рекомендацій.
Обмеження для облікових записів, пов'язаних з владою РФ
З 2020 року Twitter позначає акаунти ЗМІ та людей, які, за оцінкою модераторів соцмережі, пов'язані з керівництвом тієї чи іншої країни. Після початку російського вторгнення в Україну компанія оголосила, що перестала просувати і рекомендувати сторінки, які "належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах".
Представник компанії тоді зазначив, що в першу чергу цей захід торкнеться понад 300 акаунтів в РФ. У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон Маск, який анонсував масштабні зміни у політиці компанії. Відтоді, зокрема, було скасовано заборону на політичну рекламу в Twitter, запроваджену 2019 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Польщі відкрили логістичний центр для техніки НАТО
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів
|«Витік документів Пентагону». Франція спростовує присутність своїх військових в Україні
|Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
|Макрон: зараз не час для переговорів, погода поки військова
Бізнес
|Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці
|У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
|Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple
|Google каже, що її суперкомп’ютер для навчання ШІ майже вдвічі потужніший та економніший за аналогічні системи з чипами NVIDIA A100
|Де працює штучний інтелект? Лише у США для технології виділили майже 800 тисяч вакансій
|Renault представила новий позашляховик Espace
|Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана