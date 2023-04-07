Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму

Американська корпорація Microsoft погодилася заплатити майже $3 млн у зв'язку з порушенням санкцій, у т.ч. проти Росії. Про це заявило Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США.

Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі (BIS) та Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC) наклали на Microsoft цивільні штрафи. Причиною стало порушення законів США про санкції та експортний контроль.

Американська корпорація зв'язалася з регуляторами та повідомила їх про порушення. Також у заяві зазначається, що Microsoft погодилася співпрацювати для проведення розслідування.

Зрештою корпорація вирішила виплатити майже $3 млн з метою врегулювання цивільної відповідальності. Компанія допустила використання свого софту на території тимчасово окупованого росією Кримського півострова фізичними та юридичними особами, які потраплять під санкції США. OFAC вважає, що в період із 2012 до 2019 року Microsoft порушила 1339 програм санкцій, коли продавала й активувала ліцензії користувачам під санкціями, у т.ч. у Криму.

Крім того, компанія надавала послуги серверів, розташованих на території Сполучених Штатів та Ірландії. Загальна вартість наданих послуг перевищила $12 млн.

Загальна сума штрафів склала понад $3,3 млн. Однак BIS надало кредит у розмірі близько $276 000, оскільки Microsoft погодилася виконати вимоги, прописані в угоді з OFAC.