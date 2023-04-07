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АНАЛІТИКА

«Росатом» планує побудувати в Білорусі дослідницький ядерний реактор

 

Російська держкорпорація "Росатом" планує побудувати в Білорусі дослідницький ядерний реактор на базі Об'єднаного інституту енергетичних та ядерних досліджень "Сосни".

Про це повідомляє білоруське держінформагенство БєлТА.

"Ми знаходимося на етапі узгодження міжурядової угоди. Коли вона буде фіналізована, тоді почнемо будівництво... Сподіваюся, до кінця цього року все ж таки прийдемо до спільного знаменника і зможемо розпочати будівництво", - сказав директор офісу "Росатому" у Білорусі Станіслав Левицький.

Він додав, що російська сторона "вже готова", однак необхідно пройти всі етапи узгодження для початку проєкту.

Левицький пояснив, що однією з цілей створення дослідницького реактора в Білорусії є тестування нових збірок ядерного палива для Білоруської АЕС.

Планується, що будівництво реактора у "Соснах" займе від 2 до 3 років.

"Дослідний реактор хоч і є технологічно складним, але за обсягом капітальних робіт і витрат менший (чим потрібно для реакторів АЕС, - ред.). Думаю, протягом двох-трьох років з моменту підписання документів цілком реально його побудувати", - зазначив Левицький.
За матеріалами: Економічна правда
 

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