Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французькі компанії отримали великі контракти під час візиту Макрона до Китаю

 

Франція та Китай підписали кілька економічних угод за участю провідних компаній у таких секторах, як транспорт, енергетика, сільське господарство, під час візиту президента Емманюеля Макрона до Китаю. Про це повідомляє Euractiv.

Макрона в Китаї супроводжували більш як 50 керівників французьких компаній.

Одна з найбільших угод, підписаних із Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі Airbus у Тяньцзіні. Передбачається, що французький авіавиробник подвоїть свої потужності з виробництва пасажирських лайнерів A320. Нову лінію буде введено в експлуатацію у 2025 році.

Французька енергетична компанія EDF продовжила свою угоду з китайським оператором атомних станцій CGN, підписану у 2007 році. Оновлений контракт дозволить EDF будувати нові АЕС у Китаї.

Також французька Suez отримала контракт на проєкт з опріснення морської води.

Косметична компанія L'Oréal уклала трирічну партнерську угоду з китайською компанією електронної комерції Alibaba. Її подробиці не розголошуються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9146
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2063  0,33 0,89 37,9489  0,41 1,09
EUR 40,2111  0,27 0,67 41,0989  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес