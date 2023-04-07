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Французькі компанії отримали великі контракти під час візиту Макрона до Китаю
17:15 07.04.2023 |
Франція та Китай підписали кілька економічних угод за участю провідних компаній у таких секторах, як транспорт, енергетика, сільське господарство, під час візиту президента Емманюеля Макрона до Китаю. Про це повідомляє Euractiv.
Макрона в Китаї супроводжували більш як 50 керівників французьких компаній.
Одна з найбільших угод, підписаних із Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі Airbus у Тяньцзіні. Передбачається, що французький авіавиробник подвоїть свої потужності з виробництва пасажирських лайнерів A320. Нову лінію буде введено в експлуатацію у 2025 році.
Французька енергетична компанія EDF продовжила свою угоду з китайським оператором атомних станцій CGN, підписану у 2007 році. Оновлений контракт дозволить EDF будувати нові АЕС у Китаї.
Також французька Suez отримала контракт на проєкт з опріснення морської води.
Косметична компанія L'Oréal уклала трирічну партнерську угоду з китайською компанією електронної комерції Alibaba. Її подробиці не розголошуються.
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