Французькі компанії отримали великі контракти під час візиту Макрона до Китаю

Франція та Китай підписали кілька економічних угод за участю провідних компаній у таких секторах, як транспорт, енергетика, сільське господарство, під час візиту президента Емманюеля Макрона до Китаю. Про це повідомляє Euractiv.

Макрона в Китаї супроводжували більш як 50 керівників французьких компаній.

Одна з найбільших угод, підписаних із Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі Airbus у Тяньцзіні. Передбачається, що французький авіавиробник подвоїть свої потужності з виробництва пасажирських лайнерів A320. Нову лінію буде введено в експлуатацію у 2025 році.

Французька енергетична компанія EDF продовжила свою угоду з китайським оператором атомних станцій CGN, підписану у 2007 році. Оновлений контракт дозволить EDF будувати нові АЕС у Китаї.

Також французька Suez отримала контракт на проєкт з опріснення морської води.

Косметична компанія L'Oréal уклала трирічну партнерську угоду з китайською компанією електронної комерції Alibaba. Її подробиці не розголошуються.