15 країн ЄС приєдналися до позову Єврокомісії проти Угорщини за її законодавство проти ЛГБТ

До позову Європейської комісії проти Угорщини за її законодавство, спрямоване проти ЛГБТ, приєдналися вже 15 членів ЄС.

Про це повідомляє Nepszava, пише "Європейська правда".

До крайнього терміну 6 квітня про участь у позові на боці ЄК оголосили загалом п'ятнадцять членів Євросоюзу, серед останніх - Німеччина та Франція.

Раніше це зробили також Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія та Європарламент.

Участь у позові є радше символічним кроком і передбачає, що країни можуть висловити Суду ЄС свою позицію на підтримку позиції заявника.

Розгляд має відбутися у другій половині 2023 року, а рішення очікується у 2024 році.

Як відомо, у 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв'язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.

Венеційська комісія також дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.