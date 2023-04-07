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15 країн ЄС приєдналися до позову Єврокомісії проти Угорщини за її законодавство проти ЛГБТ
14:25 07.04.2023 |
До позову Європейської комісії проти Угорщини за її законодавство, спрямоване проти ЛГБТ, приєдналися вже 15 членів ЄС.
Про це повідомляє Nepszava, пише "Європейська правда".
До крайнього терміну 6 квітня про участь у позові на боці ЄК оголосили загалом п'ятнадцять членів Євросоюзу, серед останніх - Німеччина та Франція.
Раніше це зробили також Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія та Європарламент.
Участь у позові є радше символічним кроком і передбачає, що країни можуть висловити Суду ЄС свою позицію на підтримку позиції заявника.
Розгляд має відбутися у другій половині 2023 року, а рішення очікується у 2024 році.
Як відомо, у 2021 році Єврокомісія почала процедуру про порушення у зв'язку з ухваленням Угорщиною законодавства, яке можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю і порушення низки фундаментальних принципів ЄС і також правил внутрішнього ринку.
Венеційська комісія також дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.
Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.
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