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Кіпр навчатиме українських військових розмінуванню
14:11 07.04.2023 |
Кіпр запропонує Україні навчання розмінуванню в рамках гуманітарної допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив у п'ятницю міністр оборони Кіпру Міхаліс Георгаллас.
"Ми прийматимемо персонал, який займатиметься розмінуванням і виявленням мін", - сказав Георгаллас в інтерв'ю телеканалу Sigma TV.
Група з близько 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для проходження навчання в останній тиждень квітня, повідомила раніше кіпрська преса.
Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з візитом на Кіпрі в п'ятницю та відвідає райони, де пройдуть навчання.
Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році. 180-кілометрова лінія розмежування через Кіпр була всіяна мінними полями, поки обидві сторони не почали розміновувати територію в минулому десятилітті за сприяння ООН.
Кіпр входить до держав ЄС, які домовились про спільної закупівлі боєприпасів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів Євросоюзу.
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