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АНАЛІТИКА

Кіпр навчатиме українських військових розмінуванню

 

Кіпр запропонує Україні навчання розмінуванню в рамках гуманітарної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив у п'ятницю міністр оборони Кіпру Міхаліс Георгаллас.

"Ми прийматимемо персонал, який займатиметься розмінуванням і виявленням мін", - сказав Георгаллас в інтерв'ю телеканалу Sigma TV.

Група з близько 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для проходження навчання в останній тиждень квітня, повідомила раніше кіпрська преса.

Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з візитом на Кіпрі в п'ятницю та відвідає райони, де пройдуть навчання.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році. 180-кілометрова лінія розмежування через Кіпр була всіяна мінними полями, поки обидві сторони не почали розміновувати територію в минулому десятилітті за сприяння ООН.

Кіпр входить до держав ЄС, які домовились про спільної закупівлі боєприпасів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів Євросоюзу.
Ключові теги: Кіпр
 

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