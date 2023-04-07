Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації

Китайські та російські засоби масової інформації знову можуть працювати без обмежень у Twitter. Ілон Маск (Elon Musk) вирішив зняти з них "санкції".

У 2020 році соціальна мережа почала видавати позначки обліковим записам засобів масової інформації, які контролюються урядами. У публікаціях, що містили посилання на державні сайти, з'явилися мітки "Залишайтеся в курсі" (Stay informed), які нагадували про редакційний контроль з боку Китаю та Росії. Крім того, такі акаунти було заблоковано в пошуку. Зараз ці обмеження знято.

Що цікаво, у політиці Twitter досі зазначено, що афілійовані з державою ЗМІ повинні мати відповідну позначку. Незважаючи на це, облікові записи низки китайських і російських державних ЗМІ тепер знову відображаються в пошуку. Наприклад, People's Daily, "Известия" і "Синьхуа" (Xinhua). Причому ці облікові записи відображаються в перших рядах під час пошуку. Також вони з'являються в рекомендаціях "Для вас", де з 15 квітня 2023 року буде видно публікації виключно верифікованих акаунтів.

На завершення додамо, що обліковий запис NPR (National Public Radio) отримав позначку ЗМІ, афілійованого з урядом США. Раніше Twitter пообіцяла не додавати маркування в такі видання, як BBC і NRP. Остання була виключена з політики Twitter. Компанія звернулася з проханням про видалення позначки, але Ілон Маск відповів, що йому рішення здається правильним.