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АНАЛІТИКА

У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT

 

Канада розпочала розслідування можливого неналежного використання особистих даних чат-ботом штучного інтелекту ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу комісара з питань конфіденційності.

"Офіс комісара з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що розслідування було розпочато як відповідь на скаргу щодо збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди користувачів. Також у повідомленні прес-служби йдеться про те, що вплив штучного інтелекту на конфіденційність громадян Канади - це головний пріоритет Офісу комісара.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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