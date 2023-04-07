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У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
08:23 07.04.2023 |
Канада розпочала розслідування можливого неналежного використання особистих даних чат-ботом штучного інтелекту ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу комісара з питань конфіденційності.
"Офіс комісара з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Зазначається, що розслідування було розпочато як відповідь на скаргу щодо збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди користувачів. Також у повідомленні прес-служби йдеться про те, що вплив штучного інтелекту на конфіденційність громадян Канади - це головний пріоритет Офісу комісара.
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