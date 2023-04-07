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АНАЛІТИКА

Не дозволить порушувати санкції. Канада направить військовий літак до берегів КНДР

 

Канада відправить військовий літак до Японії для допомоги у контролі санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міністерстві оборони Канади заявили, що направлять до кордонів КНДР військово-транспортний літак CP-140 Aurora Королівських ВПС. Протягом приблизно шести тижнів CP-140 Aurora відстежуватиме ймовірні дії щодо ухилення від морських санкцій, зокрема, перекидання палива та інших товарів з корабля на корабель, заборонених Радбезом ООН.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН із 2006 року через її ядерну програму. Протягом останніх кількох років Рада Безпеки розділилася у думках щодо того, як поводитися з КНДР.

Росія та Китай, які мають право вето разом із США, Британією та Францією, заявили, що нові санкції не допоможуть, і хочуть, щоб такі заходи були пом'якшені.

Раніше повідомлялося, що Канада планує закупити до 16 сучасних військових розвідників. Для цього країна офіційно запросила інформацію та пропозицію уряду США.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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