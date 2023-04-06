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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Світова економіка зростатиме найгіршими з 1990 року темпами, – МВФ
19:19 06.04.2023 |
У найближчі п'ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік - це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року.
Як заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, серед факторів, що стримують зростання, - подальша фрагментація економіки та геополітична напруженість, передає Інтерфакс-Україна.
МВФ також приєднується до закликів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних інституцій щодо збереження центральними банками курсу на підвищення процентних ставок у найближчі квартали. За словами Георгієвої, боротьба з інфляцією є вкрай важливою для покращення середньострокових економічних показників.
Крах Silicon Valley Bank і Credit Suisse виявив помилки, допущені деякими банками в управлінні ризиками, а також недогляди наглядових органів, проте влада та регулятори в останні тижні діяли швидко та системно, заявила глава МВФ.
Нові економічні прогнози, які фонд опублікує наступного тижня, майже не відрізнятимуться від січневих, наголосила Георгієва. У січні він очікував уповільнення зростання світової економіки з 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році.
раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд прогнозує динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання з подальшим зростанням на 3,2% у 2024 році та на 6,5% - у 2025 році.
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