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АНАЛІТИКА

У найближчі 2-3 роки найбільший попит буде на спеціальності у сферах будівництва та енергетики

 

У найближчі 2-3 роки для відбудови зруйнованої інфраструктури найбільше будуть потрібні фахівці у будівельній сфері: будівельники, проєктувальники, архітектори, а також спеціалісти у сфері енергетики.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська.

«Зокрема, буде попит на слюсарів, електриків, зварювальників та столярів. Не менший попит буде на інженерів - як для сфери будівництва, машинобудування, так і для військового напряму», - сказала вона.

Крім того, за словами Мушинської, вже існує потреба в медичних працівниках - як у лікарях різних спеціалізацій, так і в кваліфікованих медичних сестрах, молодшому медичному персоналі. Очікується, що значний попит також буде на реабілітологів, психологів, психотерапевтів для підтримки військових, які повернулись з війни, та людей після деокупації територій або просто психологічно виснажених через війну.

«Також для відбудови України потрібні будуть спеціалісти у сфері логістики, для прикладу водії-далекобійники. Не зупинить свій розвиток і ІТ-сфера. Програмісти все більше потрібні в усіх галузях економіки та безпеки країни. Завжди будуть потрібні також працівники комунальної сфери, які роблять наше місто кращим», - розповіла заступниця директора Київського міського центру зайнятості.

Як повідомлялося, Державна антикорупційна програма передбачає розробку та удосконалення понад 10 нових цифрових інструментів для Міністерства відновлення, що запроваджують прозорі умови для ефективної відбудови.
 

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