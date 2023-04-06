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АНАЛІТИКА

Туреччина завершила монтаж газопроводу в Чорному морі

 

Туреччина завершила монтаж трубопроводу від газового родовища Сакарія в Чорному морі до наземного пункту, перша подача газу запланована на 20 квітня.

Як повідомляє Укрінформ, про це поінформувала державна компанія Türkiye Petrolleri A.O., яка реалізує цей проєкт.

"Успішно завершено монтаж труб, що з'єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об'єктом газового родовища Сакарія», - повідомила компанія.

Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 21 серпня 2020 року Ердоган розповів, що бурове судно Fatih виявило 320 мільярдів кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині «Дунай-1». 17 жовтня 2020 року у свердловині «Дунай-1» було виявлено ще 85 млрд кубометрів природного газу. Після виявлення ще 135 млрд кубометрів у свердловині «Амасра-1», знайдені Туреччиною запаси природного газу в Чорному морі сягнули 540 млрд кубометрів.
 

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