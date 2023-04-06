Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан хоче на півроку продовжити свої надзвичайні повноваження через війну в Україні

 

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має намір продовжити надзвичайний стан на шість місяців, посилаючись на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Законопроект продовжить право Орбана керувати декретами після кінця квітня. Очікується, що його буде прийнято, оскільки партія Орбана "Фідес" має понад дві третини більшості в палаті.

Орбан змінив конституцію після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, дозволивши керувати указами, коли в Україні триває війна. Але й раніше лідер націоналістів роками користувався надзвичайними повноваженнями, посилаючись на імміграційну загрозу.

Його безпрецедентна консолідація влади за останнє десятиліття спонукала Європейський Союз розпочати розслідування щодо верховенства закону та призупинити фінансування Угорщини на суму понад 30 млрд доларів.

Лише за останній рік Орбан видав сотні указів, зокрема про перегляд бюджету на цей рік, який у демократичних країнах зазвичай є прерогативою парламенту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9146
  0,1006
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес