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АНАЛІТИКА

У Болгарії повністю закрили порти для російських суден

 

Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PortSEurope.

Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.

До слова, відпочатку Болгарія встановила заборону на вхід у свої порти для кораблів під прапором РФ з 17 квітня 2022 року. Ця міра була передбачена п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу.

Проте, тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн - такі теж є.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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